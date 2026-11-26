19 и 20 ноября Украина передала Германии и Турции двух иностранцев, которые находились в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

В Германию экстрадировали мужчину, которого подозревают в участии в преступной группировке, обманувшей потерпевших на сумму свыше 2 млн грн.

Его задержали в Киевской области в августе 2026 года. Ранее, в конце 2019 года, его уже задерживали в Украине, но тогда экстрадиция не состоялась.

В Турцию передали 44-летнего гражданина, осужденного по 18 приговорам в общей сложности почти на 65 лет лишения свободы. В течение 2015–2021 годов он мошенническим путем завладевал средствами граждан, использовал чужие банковские карты и проводил финансовые операции без согласия владельцев счетов. От его действий пострадали не менее 20 человек. Мужчину задержали в июне 2026 года при попытке выехать через пункт пропуска «Мамалыга».

Экстрадиция состоялась по решению Офиса генерального прокурора и Министерства юстиции после проведения соответствующих проверок и сотрудничества с правоохранительными органами обеих стран.

Источник: Офис генерального прокурора Украины.

Из Норвегии в Украину экстрадировали бывшего сотрудника банка из Тернопольской области, которого подозревают в присвоении средств клиентов финансового учреждения на сумму около миллиона гривен. Мужчину объявили в международный розыск.

Япония экстрадировала в Германию одного из предполагаемых лидеров российской киберпреступной группировки «Qilin», которая вымогала сотни миллионов долларов у компаний по всему миру. По словам министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля, подозреваемого задержали в Японии во время отпуска.

В Украину экстрадировали 30-летнего жителя Винницкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу. По возвращении он оказался под стражей.

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