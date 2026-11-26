W Kijowie zdemaskowano 24-letniego mieszkańca obwodu sumskiego, zamieszanego w oszukańczy schemat, w wyniku którego dwa przedsiębiorstwa poniosły straty w wysokości 6,2 mln hrywien. Sprawcy rozsyłali fałszywe wiadomości e-mail rzekomo od Państwowej Służby Podatkowej, zawierające złośliwe oprogramowanie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa we wrześniu 2025 roku oszuści wysyłali do firm wiadomości w imieniu Państwowej Służby Podatkowej, które zawierały wirusa. Po otwarciu takich wiadomości uzyskiwali dostęp do komputerów księgowych, a następnie – do rachunków bankowych przedsiębiorstw.

Po uzyskaniu dostępu do rachunków dwóch kijowskich firm sprawcy przelali 6,2 mln UAH na rachunki kontrolowane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Organom ścigania udało się prześledzić przepływ środków i zablokować prawie 3 mln UAH.

Kolejne 3,2 mln hrywien oszuści wypłacili i zamienili na kryptowalutę. W ramach śledztwa zidentyfikowano portfele kryptowalutowe z aktywami o wartości ponad 60 tys. USDT (około 2,7 mln hrywien). Zostały one zajęte.

24-letniemu podejrzanemu postawiono zarzuty zaocznie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony komórkowe, karty SIM oraz dowody cyfrowe. Funkcjonariusze organów ścigania nadal identyfikują pozostałych uczestników oszustwa.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy, Prokuratura Miejska w Kijowie.

W Ternopilu oszust podawał się za policjanta i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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