Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał i zwrócił 26 listopada do Rady trzy projekty ustaw, przyjęte w celu wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Ukrainy wobec Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Są to ustawy dotyczące uproszczenia administracji w zakresie podatku VAT, zaostrzenia odpowiedzialności za przekupstwo zagranicznych urzędników oraz udoskonalenia systemu ładu korporacyjnego Funduszu Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych (FGDFO).

Ustawa nr 5052-IX zaostrza odpowiedzialność za przekupstwo zagranicznych urzędników w międzynarodowych transakcjach biznesowych oraz rozszerza możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw korupcyjnych zgodnie ze standardami OECD i UE, natomiast ustawa nr 5039-IX usprawnia system zarządzania korporacyjnego FGWFO zgodnie z wymogami integracji europejskiej.

Źródło: komunikat biura prasowego Rady Najwyższej Ukrainy.

Na liście reform, które Ukraina musi przeprowadzić, aby uzyskać finansowanie od Unii Europejskiej, znalazły się zmiany w systemie podatkowym, w szczególności wprowadzenie podatku VAT dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz opodatkowanie przesyłek. Kredyt dla Ukrainy przewidziano w postaci trzech transz, jednak terminy ich wypłaty będą zależały od spełnienia ustalonych warunków i postępów w reformach.

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