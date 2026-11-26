26 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал и вернул в Раду три законопроекта, одобренные во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским союзом и Международным валютным фондом (МВФ).

Это законы об упрощении администрирования НДС, ужесточении ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и совершенствовании системы корпоративного управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Закон № 5052-IX ужесточает ответственность за подкуп иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и расширяет возможности для международного сотрудничества в расследовании коррупционных преступлений в соответствии со стандартами ОЭСР и ЕС, а закон № 5039-IX совершенствует систему корпоративного управления ФГВФО в соответствии с требованиями евроинтеграции.

Источник: сообщение пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

В перечень реформ, которые Украина должна выполнить для получения финансирования от Европейского Союза, вошли изменения в налоговой системе, в частности введение НДС для индивидуальных предпринимателей и налогообложение посылок. Кредит для Украины предусмотрен в виде трех траншей, однако сроки их предоставления будут зависеть от выполнения установленных условий и прогресса реформ.

Читай нас в