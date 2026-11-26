25 ноября Кабмин принял постановление № 1460, которым повысил должностные оклады руководителей и сотрудников аппаратов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также их исполнительных органов.

В частности, оклад председателей областных советов и киевского городского головы вырос с 30,3 до 33,3 тыс. грн, первых заместителей — с 26,5 до 29,1 тыс. грн, заместителей — с 23,7 до 26 тыс. грн. Оклад специалистов увеличили с 8,5 до 9,4 тыс. грн.

Также пересмотрели зарплаты руководителей районных советов, департаментов, управлений и других структур местного самоуправления. Для председателей районных советов должностные оклады теперь будут составлять от 19 до 26,7 тыс. грн в зависимости от категории.

С 1 января 2027 года для должностных лиц местного самоуправления, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, оклады будут рассчитываться с учетом численности населения общины по состоянию на 1 января 2022 года. Такой порядок будет действовать до конца года, в котором будет приостановлено или отменено военное положение.

Источник: Кабинет Министров Украины.

В Украине предлагают с 1 января 2027 года установить минимальные должностные оклады для медиков не только в больницах, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях социальной защиты.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность повысить минимальную заработную плату врачей до 30 тыс. грн, а медсестер и медбратьев — до 20 тыс. грн. В то же время эти суммы еще не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от имеющегося финансирования и решений правительства.

Ранее Верховная Рада отклонила ограничение зарплат госслужащих.

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