Зеленский объявил о новой встрече «Коалиции желающих» в Берлине

На следующей неделе в Берлине соберутся представители стран «Коалиции желающих». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после переговоров с европейскими лидерами, Канадой и руководством ЕС и НАТО в Дублине. Среди главных тем предстоящего совещания — укрепление украинской ПВО, помощь энергетике, финансовая поддержка и гарантии безопасности.

По словам президента Украины, союзники продолжат обсуждать, как поддержать Украину на фоне постоянных российских атак. Об этом было объявлено после многосторонней встречи в Дублине. В ней приняли участие лидеры европейских стран, представители Канады, а также руководство Европейского Союза и НАТО.

Главной темой переговоров стала дальнейшая помощь Украине. В частности, участники обсудили несколько направлений, от которых зависит способность страны противостоять российским ударам и поддерживать работу критически важной инфраструктуры. Среди приоритетов — поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Украине требуются дополнительные средства для защиты городов, энергетических объектов и другой инфраструктуры от российских ракет и беспилотников.

Также речь шла о поддержке украинской энергетики и строительстве новых укрытий. Это особенно важно в условиях постоянных атак на энергетические объекты и приближения зимнего периода. Еще одно направление — финансовая устойчивость Украины. Партнеры обсудили дальнейшее привлечение средств, в частности новые взносы в программу PURL. Она помогает обеспечивать Украину необходимым вооружением при поддержке международных партнеров.

Отдельно участники затронули вопрос долгосрочных гарантий безопасности. Речь идет о механизмах, которые должны помочь защитить Украину от новой российской агрессии и обеспечить стабильность после завершения войны. «Рассчитываем на поддержку партнеров во всех этих вопросах. На следующей неделе в Берлине запланирована встреча «Коалиции желающих», где мы продолжим нашу координацию», — заявил Зеленский.

Великобритания ужесточила санкции против российских нефтяных компаний

Во время обращения президент также отметил новые санкции Великобритании против российского нефтяного сектора. По словам Зеленского, Лондон стал первой страной, введшей ограничения сразу против десяти крупнейших производителей нефти в России. Такие меры должны затруднить работу российской нефтяной отрасли и ограничить доходы, которые Кремль может направлять на продолжение войны.

Президент поблагодарил британское правительство за это решение и подчеркнул важность дальнейшего давления на Москву. «Еще один шаг к ограничению ресурсов, за счет которых Россия финансирует войну. Спасибо за шаги, которые приближают мир», — подытожил глава государства.

Встреча в Берлине на следующей неделе станет продолжением переговоров с партнерами. Ожидается, что страны «Коалиции желающих» сосредоточатся на согласовании дальнейшей военной, энергетической и финансовой поддержки Украины, а также на вопросах ее безопасности. О предстоящей встрече в Германии Владимир Зеленский сообщил 12 ноября в своем официальном Telegram-канале.

Следующее заседание государств-участников Коалиции желающих состоится 19 ноября в Берлине совместно с Великобританией и Францией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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