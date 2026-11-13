В Украине приостановили работу ещё два предприятия по переработке масличных культур

Агрохолдинг Kernel сообщил 13 ноября о приостановке работы всех своих заводов и закупок семян. Сегодня компания «Потоки» объявила о приостановке работы завода в Днепре, а «Дельта Вилмар Украина» — всех производственных мощностей. Также NGK прекратила закупку подсолнечника после остановки Нежинского жиркомбината.

В то же время Kernel продолжает отгружать продукцию со складских запасов и выполнять контракты.



Об этом сообщает Latifundist и информирует предприятие «Потоки».

Компания «Дельта Вилмар Украина» 12 ноября остановила работу всех своих производственных мощностей, в частности маслоэкстракционного завода в Одесской области. В комментарии Latifundist представители руководства объяснили это сложной ситуацией с безопасностью и регулярными аварийными отключениями электроэнергии. Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В то же время завод «Потоки» в Днепре с 13 ноября приостановил закупку и переработку подсолнечника. Среди причин такого решения в компании назвали перебои с электроснабжением, угрозы безопасности и необходимость восстановительных работ после предыдущих российских обстрелов.

В сообщении предприятия подчеркнули, что речь идет прежде всего о безопасности работников. О возобновлении производства и закупки сырья компания обещает сообщить дополнительно.

Оба предприятия специализируются на переработке масличных культур, однако их производственные профили различаются. «Дельта Вилмар Украина» входит в состав международной агропромышленной группы Wilmar International, штаб-квартира которой расположена в Сингапуре. Компания является одним из крупнейших украинских производителей масложировой продукции и ингредиентов для пищевой промышленности. Она перерабатывает подсолнечник, сою и рапс, а также тропические масла, в частности пальмовое. Кроме того, предприятие производит маргарины и специализированные жиры для пищевой промышленности. В официальном каталоге продукции компании представлено подсолнечное масло под брендом Sania, а также маргарин торговой марки «Чумак». При этом важно различать эти продукты: «Чумак» в каталоге указан именно как маргарин, а не как бренд подсолнечного масла производства «Дельта Вилмар Украина».

Напомним, что украинская аграрная компания «Кернел» временно приостановила работу всех своих маслоэкстракционных заводов после массированных российских атак. В результате ударов беспилотников были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары предприятий.



Агрохолдинг «Кернел» с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, вложил около $40 млн в восстановление объектов, поврежденных в результате атак РФ. Об этом на Форуме экономической устойчивости «Forbes Украина» сообщил генеральный директор компании Евгений Осипов.

Российские войска в третий раз за последние четыре дня атаковали терминал компании «Кернел» в Одесской области. В результате удара беспилотника возник масштабный пожар, были серьезно повреждены мощности по хранению подсолнечного масла и перегрузочная инфраструктура.

Читай нас в