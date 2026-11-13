W Ukrainie działalność zawiesiły kolejne dwa zakłady przetwórstwa roślin oleistych

Holding rolniczy Kernel poinformował 13 listopada o wstrzymaniu działalności wszystkich swoich zakładów oraz zakupów nasion. Dzisiaj firma „Potoki” ogłosiła wstrzymanie działalności zakładu w Dnieprze, a „Delta Wilmar Ukraina” — wszystkich mocy produkcyjnych. Również firma NGK wstrzymała zakupy nasion słonecznika po zamknięciu kombinatu tłuszczowego w Nizhynie.

Jednocześnie Kernel nadal realizuje wysyłki produktów z zapasów magazynowych oraz wywiązuje się z umów.



Informację tę podaje serwis Latifundist oraz sama firma „Potoki”.

12 listopada firma „Delta Wilmar Ukraina” wstrzymała pracę wszystkich swoich zakładów produkcyjnych, w tym zakładu ekstrakcji oleju w obwodzie odeskim. W komentarzu dla serwisu Latifundist przedstawiciele kierownictwa wyjaśnili, że przyczyną tej decyzji jest trudna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa oraz regularne awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przedsiębiorstwo będzie mogło wznowić działalność. Jednocześnie zakład „Potoki” w Dnieprze od 13 listopada wstrzymał zakup i przetwórstwo słonecznika. Wśród przyczyn tej decyzji firma wymieniła przerwy w dostawach energii elektrycznej, zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz konieczność przeprowadzenia prac naprawczych po wcześniejszych rosyjskich ostrzałach.

W komunikacie przedsiębiorstwa podkreślono, że przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Firma obiecuje poinformować w późniejszym terminie o wznowieniu produkcji i zakupów surowców.

Oba przedsiębiorstwa specjalizują się w przetwórstwie roślin oleistych, jednak ich profile produkcyjne się różnią. „Delta Wilmar Ukraina” jest częścią międzynarodowej grupy rolno-przemysłowej Wilmar International, której siedziba znajduje się w Singapurze. Firma należy do największych ukraińskich producentów wyrobów olejno-tłuszczowych oraz składników dla przemysłu spożywczego. Zajmuje się przetwórstwem słonecznika, soi i rzepaku, a także olejów tropikalnych, w szczególności oleju palmowego. Ponadto przedsiębiorstwo produkuje margaryny i specjalistyczne tłuszcze dla przemysłu spożywczego. W oficjalnym katalogu produktów firmy znajduje się olej słonecznikowy pod marką Sania, a także margaryna marki „Chumak”. Jednocześnie należy rozróżniać te produkty: „Chumak” jest w katalogu wymieniony właśnie jako margaryna, a nie jako marka oleju słonecznikowego produkowanego przez „Delta Wilmar Ukraina”.

Przypomnijmy, że ukraińska firma rolnicza „Kernel” tymczasowo wstrzymała działalność wszystkich swoich zakładów ekstrakcji oleju po masowych atakach rosyjskich. W wyniku uderzeń dronów uszkodzone zostały budynki produkcyjne, sprzęt i zbiorniki przedsiębiorstw.

Od początku wojny na pełną skalę, rozpoczętej przez Rosję,

holding rolniczy „Kernel” zainwestował około 40 mln dolarów w odbudowę obiektów uszkodzonych w wyniku ataków RF. Informację tę przekazał dyrektor generalny firmy Jewgienij Osipow podczas Forum Stabilności Gospodarczej „Forbes Ukraina”.

Rosyjskie wojska po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech dni zaatakowały terminal firmy „Kernel” w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia drona wybuchł rozległy pożar, poważnie uszkodzono magazyny oleju słonecznikowego oraz infrastrukturę przeładunkową.

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