Кернел зупинив усі олійноекстракційні заводи через російські атаки

Українська аграрна компанія «Кернел» тимчасово зупинила роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів після масованих російських атак. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари підприємств. Компанія пояснила, що продовжувати роботу за таких умов небезпечно для працівників і може призвести до масштабних пожеж.

Протягом останніх діб російські війська цілеспрямовано атакували виробничі майданчики українських підприємств харчової промисловості. Під удар потрапили й об'єкти компанії «Кернел». Унаслідок влучань пошкоджень зазнали виробничі будівлі, технологічне обладнання та резервуари. Через це керівництво компанії ухвалило рішення повністю зупинити всі олійноекстракційні заводи.

У «Кернел» пояснили, що виробництво соняшникової олії має безперервний технологічний цикл. Під час роботи обладнання діють високі температури, а сам процес пов'язаний із підвищеною пожежною небезпекою. Тому будь-яке влучання в працюючі установки може спричинити масштабну пожежу та загрожувати життю людей. Саме через ці ризики компанія вирішила не відновлювати переробку одразу після атак, а спочатку зупинити виробничі процеси та забезпечити безпеку працівників.

Усі заводи зупинили, закупівлю насіння призупинили

За інформацією компанії, на всіх підприємствах виконали необхідні процедури безпечної зупинки обладнання. Працівників перевели в безпечні умови. Також «Кернел» тимчасово припинив закупівлю насіння для переробки.

У компанії наголошують, що рішення про зупинку стосується саме виробництва, а не всієї діяльності підприємства. Попри пошкодження заводів і тимчасове припинення переробки, «Кернел» продовжує працювати з партнерами та виконувати свої зобов'язання. Зокрема, підприємство відвантажує продукцію, яка вже є на складах. Також компанія заявляє, що в повному обсязі виконує домовленості з українськими аграріями та іншими партнерами.

Компанія заявляє про фінансову стійкість

У «Кернел» запевнили, що тимчасова зупинка олійноекстракційних заводів не вплинула на загальну операційну та фінансову стійкість компанії. Підприємство продовжує виконувати поточні зобов'язання, відвантажувати готову продукцію та підтримувати роботу інших напрямів діяльності. Водночас у повідомленні компанії не уточнили, скільки саме заводів зазнали пошкоджень, яких збитків завдали російські удари та коли підприємства зможуть відновити переробку.

Отже, наразі всі олійноекстракційні заводи «Кернел» залишаються зупиненими. Компанія насамперед зосередилася на безпеці працівників і збереженні виробничих потужностей, а також продовжує виконувати вже взяті зобов'язання перед аграріями та партнерами. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Агрохолдинг «Кернел» від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, вклав близько $40 млн у відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок атак РФ. Про це на Форумі економічної стійкості «Forbes Україна» повідомив генеральний директор компанії Євген Осипов.

Російські війська втретє за останні чотири дні атакували термінал компанії «Кернел» в Одеській області. Через удар безпілотника виникла масштабна пожежа, були серйозно пошкоджені потужності зі зберігання соняшникової олії та перевантажувальна інфраструктура.





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