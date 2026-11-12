«Кернел» остановил все маслоэкстракционные заводы из-за российских атак

Украинская аграрная компания «Кернел» временно приостановила работу всех своих маслоэкстракционных заводов после массированных российских атак. В результате ударов беспилотников были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары предприятий. Компания пояснила, что продолжение работы в таких условиях опасно для работников и может привести к масштабным пожарам.

В течение последних суток российские войска целенаправленно атаковали производственные площадки украинских предприятий пищевой промышленности. Под удар попали и объекты компании «Кернел». В результате попаданий были повреждены производственные здания, технологическое оборудование и резервуары. В связи с этим руководство компании приняло решение полностью остановить все маслоэкстракционные заводы.

В «Кернел» пояснили, что производство подсолнечного масла имеет непрерывный технологический цикл. Во время работы оборудования действуют высокие температуры, а сам процесс сопряжен с повышенной пожарной опасностью. Поэтому любое попадание в работающие установки может привести к масштабному пожару и угрожать жизни людей. Именно из-за этих рисков компания решила не возобновлять переработку сразу после атак, а сначала остановить производственные процессы и обеспечить безопасность работников.

Все заводы остановлены, закупку семян приостановили

По информации компании, на всех предприятиях были выполнены необходимые процедуры безопасной остановки оборудования. Работников перевели в безопасные условия. Также «Кернел» временно приостановил закупку семян для переработки.

В компании подчеркивают, что решение об остановке касается именно производства, а не всей деятельности предприятия. Несмотря на повреждения заводов и временное приостановление переработки, «Кернел» продолжает работать с партнерами и выполнять свои обязательства. В частности, предприятие отгружает продукцию, которая уже находится на складах. Также компания заявляет, что в полном объеме выполняет договоренности с украинскими аграриями и другими партнерами.

Компания заявляет о финансовой устойчивости

В «Кернел» заверили, что временная остановка маслоэкстракционных заводов не повлияла на общую операционную и финансовую устойчивость компании. Предприятие продолжает выполнять текущие обязательства, отгружать готовую продукцию и поддерживать работу других направлений деятельности. В то же время в сообщении компании не уточнили, сколько именно заводов пострадали, какой ущерб нанесли российские удары и когда предприятия смогут возобновить переработку.

Таким образом, на данный момент все маслоэкстракционные заводы «Кернел» остаются остановленными. Компания в первую очередь сосредоточилась на безопасности работников и сохранении производственных мощностей, а также продолжает выполнять уже взятые обязательства перед аграриями и партнерами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Агрохолдинг «Кернел» с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, вложил около $40 млн в восстановление объектов, поврежденных в результате атак РФ. Об этом на Форуме экономической устойчивости «Forbes Украина» сообщил генеральный директор компании Евгений Осипов.

Российские войска в третий раз за последние четыре дня атаковали терминал компании «Кернел» в Одесской области. В результате удара беспилотника возник масштабный пожар, были серьезно повреждены мощности по хранению подсолнечного масла и перегрузочная инфраструктура.





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