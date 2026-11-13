农业集团Kernel于11月13日宣布暂停其所有工厂的运营及种子采购。今天，“波托基”公司宣布暂停其位于第聂伯的工厂运营，而“德尔塔·威玛尔乌克兰”公司则宣布暂停所有生产设施的运营。 此外，随着尼日尼油脂厂停产，NGK也暂停了向日葵籽的采购。

与此同时，Kernel仍在继续从库存中发货并履行合同。



据Latifundist报道，并由“波托基”公司证实。

“德尔塔·威玛尔乌克兰”公司于11月12日暂停了所有生产设施的运营，其中包括位于敖德萨州的一家油脂提取厂。 该公司管理层在接受Latifundist采访时解释称，此举是由于安全形势严峻以及频繁的紧急停电所致。目前尚不清楚该企业何时能够恢复生产。 与此同时，位于第聂伯的“波托基”工厂自11月13日起暂停了向日葵的采购和加工。该公司将此决定的原因归结为电力供应中断、安全威胁以及此前遭受俄罗斯炮击后需要进行修复工作。

企业在声明中强调，首要考虑的是员工的安全。关于生产和原材料采购的恢复，公司承诺将另行通知。

这两家企业均专攻油料作物加工，但其生产业务各不相同。 “德尔塔·威玛乌克兰”隶属于总部位于新加坡的国际农业工业集团威玛国际（Wilmar International）。该公司是乌克兰最大的油脂产品及食品工业原料生产商之一。 该公司加工葵花籽、大豆和油菜籽，以及热带油类（特别是棕榈油）。此外，该公司还生产人造黄油和食品行业专用油脂。 在该公司的官方产品目录中，列有“Sania”品牌的葵花籽油，以及“楚马克”品牌的人造黄油。 同时，区分这些产品非常重要：“楚马克”在产品目录中明确标注为人造黄油，而非“德尔塔·威尔玛乌克兰”生产的葵花籽油品牌。

自俄罗斯发动全面战争以来，“科内尔”

农业控股集团已投入约4000万美元，用于修复因俄罗斯袭击而受损的设施。 该公司首席执行官叶夫根·奥西波夫在“福布斯乌克兰”经济韧性论坛上透露了这一消息。

过去四天内，俄军第三次袭击了科内尔公司在敖德萨州的货运站。无人机袭击引发了大规模火灾，葵花籽油储存设施和转运基础设施遭到严重破坏。

关注我们在