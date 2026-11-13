Более 80 % украинских медиков используют искусственный интеллект в своей работе
По результатам опроса Минздрава, ИИ используют 80,5 % медицинских работников. В исследовании приняли участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.
В качестве примера украинской разработки министр здравоохранения Виктор Ляшко привел CheckEye — систему, которая анализирует снимки сетчатки глаза и примерно за 30 секунд помогает определить необходимость дополнительного обследования.
Её уже опробовали на 873 пациентах в Одесской и Черниговской областях.
В то же время комплексных правил использования ИИ в медицине в Украине пока нет. Минздрав готовит законопроект, который будет предусматривать требования к безопасности, прозрачности и ответственности, а также защите персональных данных пациентов.
В ближайшее время документ планируется вынести на общественное обсуждение.
Источник: Минздрав
В ЕС вступили в силу новые правила маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.
Европейский Союз сформировал новую рабочую группу, которая будет следить за деятельностью компаний, разрабатывающих и использующих технологии искусственного интеллекта. Новый орган будет заниматься надзором за соблюдением правил в сфере ИИ.
Российский бизнес в 2026 году всё активнее переходит на китайские модели ИИ — Qwen, DeepSeek, GLM и Kimi.