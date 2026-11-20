20 ноября в Украине отмечают провозглашение Украинской Народной Республики — событие, ставшее одним из ключевых этапов восстановления украинской государственности в XX веке. Именно в этот день 1917 года Украинская Центральная Рада приняла Третий Универсал, которым провозгласила создание УНР. Это ещё не означало полной независимости от России, однако стало важным шагом к ней: окончательно самостоятельным государством УНР была провозглашена уже в январе 1918 года.

20 ноября 2026 года исполняется 109 лет со дня провозглашения Украинской Народной Республики. Эту дату связывают с Третьим Универсалом Украинской Центральной Рады, который был принят 20 ноября 1917 года по новому стилю. По старому, юлианскому календарю, которым тогда пользовались, это было 7 ноября. Именно поэтому в исторических документах и исследованиях часто можно увидеть двойную датировку — 7 (20) ноября.

Это не государственный праздник с официальным выходным днем, а историческая памятная дата, которую в Украине вспоминают в контексте национальной истории и борьбы за независимость. Она напоминает о моменте, когда украинское политическое движение сделало важный шаг от требований автономии к созданию собственной республики. УНР имела собственные органы власти, правительство, законодательные решения и территорию, на которую распространялась ее власть. Несмотря на сложные обстоятельства и войну, украинские деятели пытались построить государство, основанное на демократических принципах и правах граждан.

Важно понимать, что 20 ноября 1917 года Украина ещё не провозгласила полную независимость. Третий Универсал определял УНР как республику, которая должна была сохранять федеративную связь с Российской Республикой. Окончательный разрыв с этим замыслом произошел 22 января 1918 года, когда Центральная Рада приняла Четвертый Универсал и провозгласила УНР самостоятельным и независимым государством. Поэтому 20 ноября — это не дата провозглашения независимости, а день рождения Украинской Народной Республики.

Что происходило в Украине перед провозглашением УНР

Чтобы понять значение Третьего Универсала, нужно вернуться к событиям весны 1917 года. Тогда в Российской империи произошла революция, в результате которой император Николай II отрекся от престола, а власть перешла к Временному правительству. Имперская система начала рушиться, а народы, ранее находившиеся под властью Петербурга, получили возможность активнее заявлять о своих политических правах. Украинцы также воспользовались этим шансом и начали требовать самоуправления и национальных прав.

В марте 1917 года в Киеве была создана Украинская Центральная Рада. Она объединила представителей украинских политических партий, общественных организаций, культурных обществ и других сил. Председателем Центральной Рады стал историк и общественный деятель Михаил Грушевский. Организация постепенно превратилась в главный представительный центр украинского национального движения. Её задачей было добиться политического самоуправления Украины и защитить интересы украинского населения.

Первым большим шагом стал Первый Универсал, провозглашённый 23 июня 1917 года. В нём Центральная Рада заявила, что украинский народ имеет право самостоятельно распоряжаться своей жизнью на собственной земле. Документ фактически провозглашал автономию Украины, хотя ещё не предусматривал отделения от России. Впоследствии, в июле, появился Второй Универсал — компромисс с Временным правительством. Центральная Рада согласилась отложить окончательное решение вопроса об автономии до Всероссийского учредительного собрания, а взамен добилась частичного признания своих полномочий.

Осенью ситуация резко обострилась. В октябре 1917 года большевики совершили переворот в Петрограде, свергли Временное правительство и захватили власть. В России началось новое противостояние, а центральная власть фактически утратила контроль над многими территориями. Украина оказалась перед угрозой беспорядков и вооруженного конфликта. Центральная Рада понимала, что необходимо создать более прочную систему власти и определить политический статус украинских земель. Именно эти обстоятельства подтолкнули её к провозглашению УНР.

Как был принят Третий Универсал

Решение о провозглашении Украинской Народной Республики было принято на заседании Малой рады Украинской Центральной Рады в Киеве 20 ноября 1917 года. Перед депутатами выступил Михаил Грушевский. Он подчеркивал, что стране нужна сильная и понятная система власти, способная сохранить порядок во время политического кризиса. По его мнению, такой основой должно было стать провозглашение собственной республики.

В тексте Третьего Универсала Центральная Рада обратилась к украинскому народу и всем народам, проживавшим на территории Украины. Документ начинался со слов о сложных временах, наставших для Российской Республики, и об опасности безвластия. Авторы подчеркивали, что Украина также может оказаться в хаосе, если не будет иметь единой власти. После этого прозвучала главная историческая формула документа: «Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой».

Универсал провозглашал УНР, но в то же время предусматривал сохранение федеративной связи с Российской Республикой. Центральная Рада тогда ещё надеялась, что Россия превратится в федерацию равноправных и свободных народов. То есть Украина должна была получить собственные органы власти и самостоятельно решать внутренние вопросы, но формально оставаться частью более широкого федеративного объединения. Такой подход отражал политические взгляды значительной части украинских деятелей того времени, которые ещё не были готовы к немедленному провозглашению полной независимости.

После принятия документа его текст был обнародован, а новость о создании УНР стала важным событием для украинского общества. Через два дня, 22 ноября, в Софийском соборе в Киеве состоялся торжественный молебен. У собора выстроились воинские части, а событие сопровождалось праздничными мероприятиями. Это стало одним из первых публичных празднований появления Украинской Народной Республики.

Какие изменения предусматривал Третий Универсал

Третий Универсал был не просто заявлением о создании новой республики. Он содержал конкретные решения, которые должны были изменить политическую, экономическую и общественную жизнь. Центральная Рада пыталась показать, что УНР будет государством, в котором власть должна учитывать интересы простых людей. В документе речь шла о земле, труде, гражданских свободах, судах и правах национальных общин.

Одним из важнейших вопросов была земля. Универсал отменял право частной собственности на помещичьи, монастырские, церковные и другие крупные нетрудовые землевладения сельскохозяйственного назначения. Земля должна была перейти в распоряжение земельных комитетов, которые должны были определить порядок её использования. Это решение соответствовало ожиданиям многих крестьян, которые требовали перераспределения земли и выступали против крупных помещичьих хозяйств.

Документ также предусматривал введение восьмичасового рабочего дня. Для рабочих это был важный вопрос, ведь в начале XX века люди на многих предприятиях работали значительно дольше. Центральная Рада обещала установить государственный контроль над производством и принять меры для скорейшего прекращения войны. В стране, переживавшей революцию и Первую мировую войну, эти положения имели особое значение.

Отдельный раздел касался прав и свобод граждан. Третий Универсал провозглашал свободу слова, печати, вероисповедания, собраний, союзов и забастовок. Он гарантировал неприкосновенность личности и жилища, отменял смертную казнь и объявлял амнистию для политических заключённых. Также речь шла о реформе судебной системы и создании независимого суда. Для того времени это были довольно смелые демократические положения.

Важное значение имело и внимание к национальным меньшинствам. Украина была многонациональной территорией, где наряду с украинцами жили евреи, поляки, русские и представители других народов. Универсал предусматривал для них право на национально-персональную автономию. Это означало возможность самостоятельно развивать собственную культурную, образовательную и общественную жизнь. Таким образом, Центральная Рада стремилась строить республику не только для украинцев, но и для всех народов, проживавших на её территории.

Какие территории входили в состав УНР

Третий Универсал также определил территорию Украинской Народной Республики. В её состав должны были войти девять губерний, в которых украинское население составляло большинство. Это Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская, Херсонская и Таврическая губернии. В то же время Крым на данном этапе в состав УНР не входил.

Границы не считались окончательными. В документе отмечалось, что вопрос присоединения частей Курской, Воронежской, Холмской губерний и других прилегающих территорий, где большинство населения составляли украинцы, необходимо решать с учётом воли местных жителей. То есть Центральная Рада пыталась определить границы по национальному принципу, а не просто механически перенести административные границы бывшей империи.

Столицей УНР стал Киев. Именно здесь работала Центральная Рада и её правительство — Генеральный секретариат. До проведения Украинского Учредительного собрания они должны были осуществлять законодательную и исполнительную власть. Учредительное собрание планировалось созвать для того, чтобы представители населения могли определить дальнейшее государственное устройство и закрепить его в законодательстве.

Интересно, что Универсал не только определял территорию республики, но и предусматривал конкретный политический план на ближайшие месяцы. Выборы в Украинское Учредительное собрание назначили на 9 января 1918 года, а его созыв планировали на 22 января. Однако из-за последующих военных и политических событий реализовать этот план в запланированном виде не удалось.

Почему УНР не стала независимой сразу

Сегодня может показаться странным, что после провозглашения собственной республики Украина все еще сохраняла связи с Россией. Но для политических деятелей 1917 года это было частью тогдашнего плана государственного строительства. Центральная Рада надеялась, что после революции Россия превратится в демократическую федерацию, в которой разные народы будут иметь равные права. Украина должна была стать одним из таких субъектов и самостоятельно решать внутренние вопросы.

Однако события быстро показали, что договориться с новой большевистской властью будет сложно. Большевики не признавали политический курс Центральной Рады и стремились распространить свою власть на украинские земли. В конце 1917 года противостояние между Киевом и большевистским руководством обострилось. Украина оказалась перед реальной угрозой вооруженного вмешательства.

В январе 1918 года Центральная Рада сделала следующий шаг. 22 января был принят Четвертый Универсал, провозгласивший Украинскую Народную Республику «самостоятельным, ни от кого не зависящим Свободным Суверенным Государством Украинского Народа». Таким образом, УНР окончательно заявила о независимости от России. Этот документ стал логическим продолжением процесса, начавшегося с провозглашения республики в ноябре 1917 года.

Однако борьба за сохранение государственности продолжалась. УНР пришлось противостоять большевистскому наступлению, пережить политические перемены и сложные международные переговоры. В 1918–1921 годах украинские войска и правительство продолжали борьбу за независимость, но удержать государство в условиях военного противостояния не удалось. Несмотря на это, опыт УНР стал важной частью истории украинского государственного строительства, а идея независимой Украины не исчезла.

Как сегодня отмечают День провозглашения УНР

День провозглашения УНР не имеет статуса отдельного государственного праздника с официальным выходным. Это прежде всего историческая дата, которую вспоминают в рамках мероприятий, посвященных Украинской революции 1917–1921 годов и борьбе за независимость. В Украине нет единого обязательного сценария её празднования, как, например, для Дня Независимости или Дня Конституции. В то же время историки, музеи, архивы, образовательные учреждения и общественные организации регулярно напоминают о событиях ноября 1917 года.

В музеях к этой дате могут открывать тематические выставки, показывать копии исторических документов, фотографии и материалы о деятельности Центральной Рады. Посетителям рассказывают о Михаиле Грушевском, Владимире Винниченко, Симоне Петлюре и других деятелях украинского государственного строительства. Особое внимание уделяют текстам Универсалов, ведь именно они помогают понять, как менялись политические требования украинского движения в течение 1917–1918 годов.

В школах и университетах эту дату можно использовать для проведения тематических уроков, лекций и дискуссий. Учащиеся и студенты знакомятся с историей Украинской революции, сравнивают Первый, Второй, Третий и Четвертый Универсалы, обсуждают, почему Центральная Рада сначала стремилась к автономии, а впоследствии провозгласила независимость. Также проводятся исторические викторины, просмотры документальных фильмов и встречи с исследователями.

Важную роль играют публикации исторических документов и архивных материалов. Благодаря цифровым архивам сегодня можно прочитать текст Третьего Универсала, увидеть его исторические копии и узнать, как именно происходило провозглашение УНР. Это позволяет не просто вспомнить дату, но и самостоятельно ознакомиться с документом, ставшим одним из ключевых актов украинской государственности.

В Киеве особое символическое значение имеют Софийская площадь и Софийский собор. Именно там 22 ноября 1917 года состоялись торжества по случаю провозглашения УНР. Поэтому исторические экскурсии по центру столицы, рассказы о Центральной Раде и воспоминания о событиях у Софии — один из способов отметить эту дату. В то же время современные мероприятия не обязательно воссоздают события 1917 года — их формат зависит от организаторов и конкретного года.

Интересные факты о Третьем универсале и УНР

УНР была провозглашена после большевистского переворота в Петрограде. Центральная Рада опасалась, что политический хаос в России перекинется на украинские земли. Поэтому создание республики имело не только символическое, но и практическое значение — нужно было определить, кто будет управлять Украиной.

Третий Универсал не был провозглашением полной независимости. В документе речь шла о федеративной связи с Российской Республикой. Самостоятельность УНР официально провозгласили только 22 января 1918 года Четвертым Универсалом.

УНР имела собственную столицу — Киев. Документ определял девять губерний, которые должны были войти в состав республики. Крым на тот момент в этот перечень не входил.

Третий Универсал содержал прогрессивные для своего времени социальные положения. Он предусматривал восьмичасовой рабочий день, отмену смертной казни, амнистию политическим заключённым и демократические свободы. Также речь шла об отмене крупного помещичьего землевладения.

Документ предусматривал защиту национальных меньшинств. Право на национально-персональную автономию имели, в частности, русские, евреи и поляки, проживавшие в Украине. Это было важным положением для многонационального общества того времени.

Провозглашение УНР сопровождалось торжествами в Киеве. Через два дня после принятия Универсала в Софийском соборе состоялся молебен, а на площади собрались воинские части и люди. Текст документа зачитали во время народного вече.

Почему эта дата важна для современной Украины

Провозглашение Украинской Народной Республики стало одним из ключевых моментов восстановления украинской государственности в XX веке. Оно показало, что после веков пребывания в пределах империй украинцы стремились иметь собственные органы власти, законы и возможность самостоятельно определять свое будущее. Центральная Рада не просто заявила о политических амбициях, а попыталась создать государственные институты и закрепить права граждан в конкретном документе.

История УНР также напоминает, что государственность не возникает лишь благодаря провозглашению. Её нужно защищать, развивать и наполнять реальным содержанием. Украинская Народная Республика столкнулась с войной, внутренними противоречиями и внешним давлением. Её руководству пришлось принимать решения в условиях, когда ситуация менялась очень быстро, а времени на построение стабильных государственных институтов почти не было. Сегодня Третий Универсал важен не только как исторический документ. Он показывает, что украинская государственная традиция имеет более глубокие корни, чем провозглашение независимости 1991 года. УНР стала частью этой традиции, а опыт Украинской революции повлиял на дальнейшее осмысление украинской независимости.

Поэтому 20 ноября — это повод вспомнить людей, которые более века назад пытались построить собственную республику, и решения, ставшие важными для украинской истории. Третий Универсал не завершил борьбу за независимость, но открыл новый этап в восстановлении украинской государственности. Именно по этой причине провозглашение УНР остается одним из событий, о которых стоит помнить и говорить не только в годовщину, но и в контексте современной истории Украины.

Читай нас в