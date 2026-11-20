Украинские ветераны смогут отправлять посылки в прифронтовые области и из них за 1 гривну. Также «Укрпочта» будет предоставлять им скидки на внутренние и международные отправления, а также на покупку лекарств и товаров для здоровья. Льготы будут действовать в рамках программы «Защита+».

Компания вводит дополнительные льготы для ветеранов и участников боевых действий. Они смогут экономить не только на почтовых услугах, но и на приобретении необходимых товаров для здоровья.

Специальные предложения доступны через программу «Защита+». Она позволяет ветеранам получать скидки на определенные услуги и покупки. Среди новых возможностей — более дешевая отправка посылок по Украине и за границу, а также доставка за символическую плату в прифронтовые регионы.

Какие скидки получат ветераны в «Укрпочте»

Для ветеранов и ветеранок предусмотрено несколько видов льгот:

Отправка посылок по Украине — скидка 25%. Ежемесячно можно воспользоваться тремя промокодами.

Международные отправления — скидка 25%. Также доступны три промокода в месяц.

Посылки в прифронтовые области или из них — 1 гривна. Льготный тариф действует для отправлений по услуге «Приоритетный», если оформить их онлайн. Если оформлять посылку непосредственно в отделении, стоимость составит 6 гривен.

Лекарства и товары для здоровья в «Укрпочта.Аптека» — скидка 35%. Воспользоваться ею можно при онлайн-покупках, но не более трёх раз в месяц.

Льготный тариф в 1 гривну распространяется на отправления в шесть прифронтовых областей и из них. Это Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Как получить скидку

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь доступ к приложению «Защита+». Процедура оформления состоит из нескольких шагов:

Авторизоваться в приложении «Защита+». Сгенерировать специальный штрихкод. Показать его оператору в отделении «Укрпочты».

После этого сотрудник почты сможет применить соответствующую льготу при оформлении услуги.

Почему «Укрпочта» меняет режим работы отделений

В то же время работа почтовой сети в Украине остается сложной из-за войны. Особенно это касается прифронтовых районов и населенных пунктов, где сохраняется угроза российских обстрелов. Согласно данным, приведенным в материале OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения до 1 июля 2026 года по соображениям безопасности прекратили работу или изменили режим обслуживания 1070 почтовых объектов. Речь идет не только о полном закрытии отделений, но и об изменении графиков и условий работы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркивает, что соображения безопасности могут быть объективной причиной для таких решений. Однако важно также позаботиться о людях, которые после закрытия или изменения режима работы отделения могут лишиться доступа к почтовым услугам. Необходимо определить, как они и в дальнейшем смогут получать письма, посылки и другие необходимые услуги.

Какие онлайн-услуги уже доступны

Ранее «Укрпочта» расширила возможности своего приложения «Укрпочта 2.0». С 29 сентября 2026 года пользователи могут оплачивать через него посылки, наложенный платеж и таможенные сборы за международные отправления. Также в приложении можно управлять переадресацией, изменять данные получателя и продлевать срок хранения посылки. В октябре компания предлагала бесплатную переадресацию даже для отправлений, которые уже поступили в отделение.

Стандартный бесплатный срок хранения посылок при этом составляет семь дней в городах и 14 дней в селах. Новые льготы для ветеранов должны сделать почтовые услуги более доступными, в частности для тех, кто отправляет посылки в прифронтовые области или получает оттуда отправления. О новых условиях обслуживания 20 ноября 2026 года сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

16 ноября «Укрпочта» введет в обращение новую марку «Украинское сало» тиражом 540 тысяч экземпляров. Она пополнит серию «Национальные блюда». На марке художница Наталья Кохаль изобразила сало с чесноком, зеленым луком, хреном и соленьями.

Укрпочта представила новый почтовый выпуск, приуроченный к 35-летию принятия законов «О государственной границе Украины» и «О пограничных войсках Украины». На марках изображены украинские пограничники, беспилотники, бронетехника и работа с техническим оборудованием. Торжественное погашение состоялось 4 ноября в Киеве.

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