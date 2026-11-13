Укрпошта випустить марку із зображенням українського сала
16 листопада Укрпошта введе в обіг нову марку «Українське сало» тиражем 540 тисяч примірників. Вона поповнить серію «Національні страви».
На марці художниця Наталія Кохаль зобразила сало з часником, зеленою цибулею, хроном і соліннями.
Також до випуску увійдуть конверти, художні картки та презентаційні папки.
Серія «Національні страви» виходить із 2018 року. Раніше на марках зображували котлету по-київськи, київський торт, українську ковбасу, кримськотатарські чебуреки та вареники з вишнею.
Придбати новинку можна буде у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.
Джерело: Укрпошта.
12 жовтня, у День військового капелана, Укрпошта презентувала новий поштовий випуск із зображенням Архангела Гавриїла — небесного покровителя воєнної розвідки України. До випуску увійшли аркуш із вісьмома марками та художній конверт.
Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта» офіційно ввів у філателістичний обіг новий поштовий набір «80 років АТ «Антонов». Конструкторська сила України». Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася 2 червня 2026 року в авіаційному навчальному ангарі Державного університету «Київський авіаційний інститут».
Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через «шолом пам'яті».