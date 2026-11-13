Укрпошта випустить марку із зображенням українського сала

16 листопада Укрпошта введе в обіг нову марку «Українське сало» тиражем 540 тисяч примірників. Вона поповнить серію «Національні страви».

На марці художниця Наталія Кохаль зобразила сало з часником, зеленою цибулею, хроном і соліннями.

Також до випуску увійдуть конверти, художні картки та презентаційні папки.

Серія «Національні страви» виходить із 2018 року. Раніше на марках зображували котлету по-київськи, київський торт, українську ковбасу, кримськотатарські чебуреки та вареники з вишнею.

Придбати новинку можна буде у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.

Джерело: Укрпошта.

12 жовтня, у День військового капелана, Укрпошта презентувала новий поштовий випуск із зображенням Архангела Гавриїла — небесного покровителя воєнної розвідки України. До випуску увійшли аркуш із вісьмома марками та художній конверт.

Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта» офіційно ввів у філателістичний обіг новий поштовий набір «80 років АТ «Антонов». Конструкторська сила України». Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася 2 червня 2026 року в авіаційному навчальному ангарі Державного університету «Київський авіаційний інститут».

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