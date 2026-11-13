Укрпочта выпустит марку с изображением украинского сала

16 ноября «Укрпочта» выпустит в обращение новую марку «Украинское сало» тиражом 540 тысяч экземпляров. Она пополнит серию «Национальные блюда».

На марке художница Наталья Кохаль изобразила сало с чесноком, зеленым луком, хреном и соленьями.

Также в выпуск войдут конверты, художественные открытки и презентационные папки.

Серия «Национальные блюда» выпускается с 2018 года. Ранее на марках изображали котлету по-киевски, киевский торт, украинскую колбасу, крымскотатарские чебуреки и вареники с вишней.

Приобрести новинку можно будет в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн.

Источник: Укрпочта.

12 октября, в День военного капеллана, Укрпочта представила новый почтовый выпуск с изображением Архангела Гавриила — небесного покровителя военной разведки Украины. В выпуск вошли лист с восемью марками и художественный конверт.

Национальный почтовый оператор АО «Укрпочта» официально ввел в филателистический оборот новый почтовый набор «80 лет АО «Антонов». Конструкторская мощь Украины». Торжественная церемония специального погашения состоялась 2 июня 2026 года в авиационном учебном ангаре Государственного университета «Киевский авиационный институт».

Укрпочта выпустила марку в честь украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК дисквалифицировал из-за «шлема памяти».