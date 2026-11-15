В Украине 15 ноября будет до +10° и без дождя

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в Украине будет преимущественно сухо и относительно тепло. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без дождей и снега, а днем температура воздуха поднимется до +10°.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение дня в большинстве регионов страны температура составит от +3° до +8°. Теплее ожидается в Закарпатье и на юге Украины — там столбики термометров могут подняться до +10°.

Небо будет время от времени затягиваться облаками, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменного направления, со скоростью 3–8 м/с.

Какая будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области 15 ноября также ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. В регионе температура воздуха составит от +3° до +8°. В Киеве будет немного прохладнее — днем прогнозируют +5…+7°.

Итак, воскресенье обещает быть спокойным с точки зрения погоды: без дождя и снега, с умеренным ветром и температурой, которая для середины ноября останется относительно комфортной. Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в Facebook.

В пятницу, 13 ноября, в Украине прогнозируются дожди и значительные колебания температуры. На юге и в большинстве центральных областей воздух прогреется до +15…+20°, тогда как на западе объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков, перехода дождя в снег, гололеда и порывистого ветра.

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