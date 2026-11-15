В Україні 15 листопада буде до +10° і без дощу

У неділю, 15 листопада 2026 року, в Україні буде переважно сухо та відносно тепло. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без дощів і снігу, а вдень повітря прогріється до +10°.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом дня в більшості регіонів країни буде від +3° до +8°. Тепліше очікується на Закарпатті та півдні України — там стовпчики термометрів можуть піднятися до +10°.

Небо буде час від часу затягувати хмарами, але істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Якою буде погода в Києві та області

У столиці та Київській області 15 листопада також очікується мінлива хмарність. День мине без опадів. У регіоні температура повітря становитиме від +3° до +8°. У Києві буде трохи прохолодніше — вдень прогнозують +5…+7°.

Отже, неділя обіцяє бути спокійною з погляду погоди: без дощу та снігу, з помірним вітром і температурою, яка для середини листопада залишатиметься відносно комфортною. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні прогнозують дощі та значні температурні коливання. На півдні й у більшості центральних областей повітря прогріється до +15…+20°, тоді як на заході оголошено помаранчевий рівень небезпечності через сильні опади, перехід дощу в сніг, ожеледь і поривчастий вітер.

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