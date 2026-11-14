Видео: Херсон определил новую дату Дня города

С 2027 года День города-героя в Херсоне будут официально отмечать 11 ноября — в годовщину освобождения от российской оккупации. Об этом 14 ноября сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Инициатива возникла при участии представителей общественности. Публичное обсуждение проходило с 29 октября по 12 ноября в электронном формате. Таким образом, проголосовать смогли и жители Херсона, которые из-за постоянных российских обстрелов выехали в другие регионы Украины или за границу.

В обсуждении приняли участие 2066 жителей общины. За то, чтобы отмечать День города-героя Украины Херсона 11 ноября, проголосовали 94% участников. По словам Ярослава Шанько, соответствующее распоряжение уже подписано.

До сих пор Херсон отмечал День города ежегодно в третью субботу сентября.

Участники обсуждения также поддержали предложение установить 1 марта Днём почёта защитников Херсона. За него проголосовали 98%.

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Новая памятная дата будет напоминать о тех, кто в начале полномасштабного вторжения встал на защиту города. Среди них — бойцы территориальной обороны, которые 1 марта 2022 года вступили в неравный бой с оккупантами в Бузковом парке. В этот день херсонцы также будут чтить память своих земляков, которые до сих пор сражаются в рядах Сил обороны.

«История Херсона — это наша общая память. И важно, чтобы решение о том, как ее беречь и передавать следующим поколениям, мы принимали вместе», — подчеркнул Ярослав Шанько.

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