СБУ оголосила підозру генералу Дворнікову, який керував захопленням Херсона

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10 листопада Служба безпеки України та Херсонська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру екскомандувачу Південного військового округу РФ генералу Олександру Дворнікову, який керував захопленням Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення. Йому інкримінують ведення агресивної війни.

Слідчі встановили, що 24 лютого 2022 року Дворніков віддав наказ розпочати наступ на Херсонську область з території окупованого Криму через пункти пропуску «Чонгар» та «Каланчак». До операції було залучено підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, а також 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

За його вказівкою авіація РФ також завдала масованих ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по аеродрому в Чорнобаївці. Дворнікову інкримінують ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України), тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Джерело: Служба безпеки України.

11 серпня 2026 року СБУ, Нацполіція та Офіс Генпрокурора повідомили про заочну підозру російському генерал-майору Олександру Новікову. За даними слідства, навесні 2024 року він керував ударами по українських електростанціях та об’єктах газотранспортної системи.

СБУ оголосила підозру російському генералу за катування цивільних у Ягідному.

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