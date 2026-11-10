SBU postawiła zarzuty generałowi Dwornikowowi, który kierował zajęciem Chersoniu

10 listopada Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Chersoniu postawiły zaocznie zarzuty byłemu dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, generałowi Aleksandrowi Dwornikowowi, który kierował zajęciem obwodu chersonskiego na początku pełnej inwazji. Zarzuca mu się prowadzenie wojny agresywnej.

Śledczy ustalili, że 24 lutego 2022 r. Dvornikov wydał rozkaz rozpoczęcia ofensywy na obwód chersoński z terytorium okupowanego Krymu przez przejścia graniczne „Czongar” i „Kalanczak”. Do operacji zaangażowano oddziały 8., 49. i 58. armii ogólnowojskowych, a także 22. korpusu armii Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z jego poleceniem lotnictwo Federacji Rosyjskiej przeprowadziło również masowe ataki na infrastrukturę cywilną, w szczególności na lotnisko w Czornobaivce. Dvornikowowi zarzuca się prowadzenie wojny agresywnej (cz. 2 art. 437 Kodeksu karnego Ukrainy), trwają działania mające na celu pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

11 sierpnia 2026 r. SBU, Policja Narodowa oraz Biuro Prokuratora Generalnego poinformowały o postawieniu zarzutów zaocznie rosyjskiemu generałowi majorowi Aleksandrowi Nowikowowi. Zgodnie z ustaleniami śledztwa wiosną 2024 roku kierował on atakami na ukraińskie elektrownie i obiekty systemu przesyłu gazu.

SBU postawiła zarzuty rosyjskiemu generałowi w związku z torturowaniem ludności cywilnej w Jagidnym.

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