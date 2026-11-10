СБУ объявила о предъявлении подозрения генералу Дворникову, который руководил захватом Херсона

10 ноября Служба безопасности Украины и Херсонская областная прокуратура заочно сообщили о подозрении бывшему командующему Южным военным округом РФ генералу Александру Дворникову, который руководил захватом Херсонской области в начале полномасштабного вторжения. Ему инкриминируют ведение агрессивной войны.

Следователи установили, что 24 февраля 2022 года Дворников отдал приказ начать наступление на Херсонскую область с территории оккупированного Крыма через пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак». К операции были привлечены подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, а также 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ.

По его указанию авиация РФ также нанесла массированные удары по гражданской инфраструктуре, в частности по аэродрому в Чернобаевке. Дворникову инкриминируют ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины), продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.

Источник: Служба безопасности Украины.

11 августа 2026 года СБУ, Нацполиция и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении российскому генерал-майору Александру Новикову. По данным следствия, весной 2024 года он руководил ударами по украинским электростанциям и объектам газотранспортной системы.

СБУ объявила подозрение российскому генералу в пытках гражданских лиц в Ягодном.

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