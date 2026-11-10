Бывший игрок сборной РФ по волейболу пропал без вести на войне против Украины

Бывший волейболист сборной России Александр Кимеров пропал без вести во время войны против Украины. Последний раз он выходил на связь с родными и близкими 16 августа.

Согласно информации, опубликованной пропагандистами, Кимеров подписал контракт с Министерством обороны РФ в марте 2026 года и попал в пятую отдельную танковую бригаду, где служил во второй штурмовой роте. В последний раз оккупант выходил на связь с родными и близкими 16 августа.

Рост Кимерова составляет 215 см, он был одним из самых высоких блокирующих в российском волейболе.

В своей карьере он выступал за московское «Динамо», «Урал», «Факел» и итальянскую «Верону». В 2022 году он перешёл в клуб «Ярославич», а летом 2023 года был отстранён от волейбола до декабря 2024 года за употребление допинга.

Вместе с юношеской и молодежной сборными РФ дважды становился чемпионом мира. В составе сборной России выигрывал Универсиаду, был бронзовым призером Европейских игр.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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