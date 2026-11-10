Były siatkarz reprezentacji Rosji Aleksander Kimerow zaginął bez śladu podczas wojny z Ukrainą. Ostatni raz skontaktował się z rodziną i bliskimi 16 sierpnia.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez propagandystów, Kimerow podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w marcu 2026 roku i trafił do piątej oddzielnej brygady pancernej, gdzie służył w drugiej kompanii szturmowej. Ostatni raz okupant skontaktował się z rodziną i bliskimi 16 sierpnia.

Kimerow mierzy 215 cm wzrostu i był jednym z najwyższych blokujących w rosyjskiej siatkówce.

W swojej karierze grał w moskiewskim „Dynamo”, „Uralu”, „Fakelu” oraz we włoskiej „Veronie”. W 2022 roku przeszedł do klubu „Jarosławicz”, a latem 2023 roku został zawieszony w uprawianiu siatkówki do grudnia 2024 roku za stosowanie dopingu.

Wraz z reprezentacjami młodzieżowymi i juniorami Federacji Rosyjskiej dwukrotnie zdobył tytuł mistrza świata. W barwach reprezentacji Rosji wygrał Uniwersjadę i zdobył brązowy medal na Igrzyskach Europejskich.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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