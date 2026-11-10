ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових – Генштаб
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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2220 окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 10 листопада 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;
- танків – 12 465 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 696 (+13) од.;
- артилерійських систем – 52 158 (+46) од.;
- РСЗВ – 2 266 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 754 (+1) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525) од.;
- спеціальної техніки – 4 892 (+3) од.
Джерело: Генштаб
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.
За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.
За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.