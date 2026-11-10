ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових – Генштаб

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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2220 окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 10 листопада 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;

танків – 12 465 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 696 (+13) од.;

артилерійських систем – 52 158 (+46) од.;

РСЗВ – 2 266 (+3) од.;

засобів ППО – 1 754 (+1) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525) од.;

спеціальної техніки – 4 892 (+3) од.

Джерело: Генштаб

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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