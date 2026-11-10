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ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових – Генштаб

UA NEWS 10 Листопада 2026 07:14
ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових – Генштаб
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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2220 окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 10 листопада 2026 року.

 

РФ у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;
  • танків – 12 465 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 696 (+13) од.;
  • артилерійських систем – 52 158 (+46) од.;
  • РСЗВ – 2 266 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 754 (+1) од.;
  • літаків – 452 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331) од.;
  • крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525) од.;
  • спеціальної техніки – 4 892 (+3) од.
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Джерело: Генштаб

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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