ВСУ за сутки уничтожили более 2,2 тысячи российских военнослужащих — Генштаб
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2220 оккупантов. Новые данные о потерях российской армии были обнародованы по состоянию на 10 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 611 600 (+2 220) человек;
- танков – 12 465 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 696 (+13) шт.;
- артиллерийских систем – 52 158 (+46) шт.;
- РСЗО – 2 266 (+3) шт.;
- средств ПВО – 1 754 (+1) ед.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 117 (+8) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 603 351 (+1 331) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 013 (+525) шт.;
- специальной техники – 4 892 (+3) ед.
Источник: Генштаб
На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.
За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.