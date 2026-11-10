ВСУ за сутки уничтожили более 2,2 тысячи российских военнослужащих — Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2220 оккупантов. Новые данные о потерях российской армии были обнародованы по состоянию на 10 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:

личного состава – около 1 611 600 (+2 220) человек;

танков – 12 465 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 696 (+13) шт.;

артиллерийских систем – 52 158 (+46) шт.;

РСЗО – 2 266 (+3) шт.;

средств ПВО – 1 754 (+1) ед.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 117 (+8) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 603 351 (+1 331) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 173 013 (+525) шт.;

специальной техники – 4 892 (+3) ед.

Источник: Генштаб

На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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