乌克兰武装部队24小时内消灭了2200多名俄罗斯军人——总参谋部
据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2220名入侵者。截至2026年11月10日，俄罗斯军队伤亡的最新数据已公布。
截至11月10日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：
- 人员——约1 611 600人（+2 220人）；
- 坦克——12 465 (+3) 辆；
- 装甲战斗车——25 696 (+13) 辆；
- 火炮系统——52 158（+46）门；
- 多管火箭炮系统——2 266（+3）门；
- 防空武器——1 754 (+1) 套；
- 飞机——452架（+0）；
- 直升机——356架（+0）；
- 地面机器人系统——3 117 (+8) 套；
- 作战-战术级无人机——603 351 (+1 331) 架；
- 巡航导弹——5 196 (+0) 架；
- 舰船/快艇——35（+0）艘；
- 潜艇——2（+0）艘；
- 汽车及油罐车——173 013 (+525) 辆；
- 特种装备——4 892 (+3) 辆
来源：总参谋部
前线共发生148起交火事件：波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫斯克方向战况最为激烈。
过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2 280名俄罗斯占领军。
过去24小时内，前线共记录140起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的战况依然最为激烈。