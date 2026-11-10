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W ciągu doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 2,2 tysiąca rosyjskich żołnierzy – Sztab Generalny

UA NEWS 10 listopada 2026 07:14
W ciągu doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 2,2 tysiąca rosyjskich żołnierzy – Sztab Generalny

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2220 okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii rosyjskiej opublikowano na dzień 10 listopada 2026 roku.

 

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 10 listopada:

  • personel – około 1 611 600 (+2 220) osób;
  • czołgów – 12 465 (+3) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 696 (+13) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 52 158 (+46) sztuk;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 266 (+3) sztuk;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 754 (+1) szt.;
  • samolotów – 452 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 117 (+8) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 603 351 (+1 331) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 173 013 (+525) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 892 (+3) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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