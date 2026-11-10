W ciągu doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 2,2 tysiąca rosyjskich żołnierzy – Sztab Generalny
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2220 okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii rosyjskiej opublikowano na dzień 10 listopada 2026 roku.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 10 listopada:
- personel – około 1 611 600 (+2 220) osób;
- czołgów – 12 465 (+3) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 696 (+13) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 52 158 (+46) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 266 (+3) sztuk;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 754 (+1) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 117 (+8) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 603 351 (+1 331) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 173 013 (+525) szt.;
- techniki specjalnej – 4 892 (+3) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.
W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.
W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.