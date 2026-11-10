Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2220 okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii rosyjskiej opublikowano na dzień 10 listopada 2026 roku.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 10 listopada:

personel – około 1 611 600 (+2 220) osób;

czołgów – 12 465 (+3) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 696 (+13) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 158 (+46) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 266 (+3) sztuk;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 754 (+1) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 117 (+8) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 603 351 (+1 331) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 173 013 (+525) szt.;

techniki specjalnej – 4 892 (+3) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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