Российский бизнес срочно ищет зарубежные дата-центры после ударов украинских дронов

Российские компании начали активно искать резервные мощности в зарубежных центрах обработки данных вследствие успешных атак беспилотников на цифровую инфраструктуру РФ в октябре. Основными направлениями для дублирования и переноса данных стали Казахстан и Беларусь.

Главной причиной массового спроса бизнеса на зарубежный хостинг стал высокий риск повторных атак и длительных сбоев в работе российских серверов. В октябре под ударами оказались датацентры «Яндекса», VK, Сбербанка и Федеральной налоговой службы РФ в шести областях: Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской.

Ситуацию осложняет дефицит внутренних вычислительных ресурсов — облачные мощности в РФ загружены почти на 90%, а в Москве остается лишь около 50 МВт свободных мощностей, чего недостаточно для перераспределения нагрузки.

Источник: Издание «Коммерсантъ».

Россия решила размещать центры обработки данных под землей на фоне украинских атак. Такой подход должен защитить цифровую инфраструктуру от ударов, однако подробности о масштабах и сроках реализации этого замысла не уточняются.

Напомним, в России был атакован ключевой дата-центр налоговой службы.

До этого в оккупированном Донецке атаковали дата-центр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура.

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