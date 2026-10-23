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Відео: У Росії атакований ключовий дата-центр податкової служби

UA NEWS 23 Жовтня 2026 10:53
Відео: У Росії атакований ключовий дата-центр податкової служби
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Під удар 23 жовтня потрапив дата-центр Федеральної податкової служби Росії, розташований у Городці Нижньогородської області. За попередніми даними, на об’єкті зберігаються та обробляються дані державних реєстрів і податкових баз.

 

Наслідки атаки потенційно можуть вплинути на роботу низки державних цифрових систем РФ.

Інформації про масштаби пошкоджень, можливі перебої в роботі сервісів та обставини атаки наразі не наведено.

Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, у Пермському краї РФ дрони атакували хімічний комплекс Азот.

У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після атаки в місті виникли проблеми з електропостачанням.

Також українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

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