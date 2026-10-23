Відео: У Росії атакований ключовий дата-центр податкової служби

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Під удар 23 жовтня потрапив дата-центр Федеральної податкової служби Росії, розташований у Городці Нижньогородської області. За попередніми даними, на об’єкті зберігаються та обробляються дані державних реєстрів і податкових баз.

Наслідки атаки потенційно можуть вплинути на роботу низки державних цифрових систем РФ.

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Інформації про масштаби пошкоджень, можливі перебої в роботі сервісів та обставини атаки наразі не наведено.

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Джерело: Exilenova+

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Нагадаємо, у Пермському краї РФ дрони атакували хімічний комплекс Азот.

У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після атаки в місті виникли проблеми з електропостачанням.

Також українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

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