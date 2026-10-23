Видео: В России подвергся атаке ключевой дата-центр налоговой службы
23 октября под удар попал дата-центр Федеральной налоговой службы России, расположенный в Городке Нижегородской области. По предварительным данным, на объекте хранятся и обрабатываются данные государственных реестров и налоговых баз.
Последствия атаки потенциально могут повлиять на работу ряда государственных цифровых систем РФ.
Информация о масштабах ущерба, возможных перебоях в работе сервисов и обстоятельствах атаки пока не представлена.
Источник: Exilenova+
Напомним, в Пермском крае РФ дроны атаковали химический комплекс «Азот».
В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.
Также украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.