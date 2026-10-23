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Видео: В России подвергся атаке ключевой дата-центр налоговой службы

UA NEWS 23 Октября 2026 10:53
Видео: В России подвергся атаке ключевой дата-центр налоговой службы

23 октября под удар попал дата-центр Федеральной налоговой службы России, расположенный в Городке Нижегородской области. По предварительным данным, на объекте хранятся и обрабатываются данные государственных реестров и налоговых баз.

 

Последствия атаки потенциально могут повлиять на работу ряда государственных цифровых систем РФ.

Информация о масштабах ущерба, возможных перебоях в работе сервисов и обстоятельствах атаки пока не представлена.

Источник: Exilenova+

Напомним, в Пермском крае РФ дроны атаковали химический комплекс «Азот».

В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Также украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

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