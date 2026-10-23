У Пермському краї РФ дрони атакували хімічний комплекс Азот

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У місті Березники Пермського краю Росії триває атака на хімічне підприємство «Азот», яке входить до складу АТ «ОХК «Уралхім».

«Азот» є великим хімічним виробничим комплексом, розташованим на території площею близько 140 гектарів.

До складу підприємства входить приблизно 90 виробничих корпусів.

Інформація про наслідки атаки, можливі пошкодження та масштаби завданих збитків наразі не уточнюється.

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Хімічний комплекс розташований у місті Березники Пермського краю, на півночі європейської частини Росії. Відстань від підприємства до українського кордону становить приблизно 1500 кілометрів.

Завод входить до складу хімічної компанії «Уралхім», яка є одним із найбільших російських виробників азотних добрив.

Про це повідомляє Телеграм-канал Еxilenova+.

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