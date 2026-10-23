В Пермском крае РФ дроны атаковали химический комплекс «Азот»

В городе Березники Пермского края России продолжается нападение на химическое предприятие «Азот», входящее в состав АО «ОХК «Уралхим».

«Азот» представляет собой крупный химический производственный комплекс, расположенный на территории площадью около 140 гектаров.

В состав предприятия входит примерно 90 производственных корпусов.

Информация о последствиях атаки, возможных повреждениях и масштабах нанесённого ущерба пока не уточняется.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpzs-0wzpd.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpgw8aexp8.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmp81bs7z8y.mp4

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Напомним, украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

Операторы беспилотников украинского подразделения «Булава» атаковали российский бензовоз, который доставил новую партию топлива на автозаправочную станцию, обслуживающую транспорт российских военных. Украинский дрон поразил грузовик ещё до того, как он успел припарковаться на АЗС.

В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Читай нас в