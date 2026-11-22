В воскресенье, 22 ноября, в Запорожье возобновили движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Теперь водители снова могут пользоваться этими переправами.

«Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС возобновлено», — сообщил глава Запорожской ОВА. Других подробностей о возобновлении движения глава области не привёл. О возобновлении движения 22 ноября Михаил Семикин написал в своём Telegram-канале.

В Запорожье прогремела серия взрывов. После этого полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Читай нас в