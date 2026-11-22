Днём 22 ноября российский дрон попал в десятиэтажный жилой дом в Днепре, в микрорайоне Победа. Одна из квартир фактически полностью разрушена, ещё около 20 квартир получили повреждения. По предварительной информации, люди не пострадали.

Российский беспилотник попал в десятиэтажку на жилом массиве «Победа». Удар сильно повредил одну из квартир, а также задел другие помещения. «Российский дрон разрушил десятиэтажку на «Победе». Но прежде всего и самое главное — все чудом целы. Хотя одна квартира фактически разрушена до основания», — написал Филатов.

По словам мэра, в квартире насквозь пробило крышу и потолок. Комнаты превратились в груду бетона и пыли. Еще около двух десятков квартир в доме также получили повреждения. После удара возникли проблемы и в подъезде. Лифт остановили, а его шахту и стены лифтовой камеры изрезали обломками. Теперь специалисты должны провести дополнительное техническое обследование дома, чтобы оценить его состояние и определить, безопасно ли им пользоваться.

Последствия российских атак зафиксировали и в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Там взрывная волна выбила стекла в двух частных домах. Таким образом, основные повреждения пришлись на многоэтажку в микрорайоне Победа. Несмотря на значительные разрушения внутри одной из квартир, по словам мэра, все жильцы остались живы. О последствиях атаки 22 ноября сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале.

В течение суток 22 ноября российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и авиабомб. Под ударом оказались пять районов, повреждены объекты инфраструктуры, а в одной из общин произошел пожар.

В субботу, 21 ноября, российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пять человек получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В субботу, 21 ноября, в Днепре и четырех районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим потребителям не следует ориентироваться на привычные графики почасовых ограничений.

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