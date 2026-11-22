В Димере Киевской области из-под завалов многоэтажного дома, подвергшегося атаке российского беспилотника, извлекли тело погибшего человека. Об этом 22 ноября сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается, а число пострадавших возросло до трёх.

Тело извлекли из-под завалов многоэтажного дома, подвергшегося удару российского беспилотника. «В Димере из-под завалов многоэтажного дома извлекли тело погибшего человека. Искренние соболезнования родным и близким. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Ткаченко. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Пока операция не завершена, окончательные последствия атаки еще уточняются.

Также в Димере увеличилось число пострадавших — на данный момент известно о трёх пострадавших. Среди них — женщина 1972 года рождения. У неё зафиксировали острую стрессовую реакцию. Медики оказывают женщине помощь непосредственно на месте. Госпитализация ей не требуется. Поисково-спасательные работы в поврежденном многоэтажном доме продолжаются. О погибшем человеке в Димере 22 ноября сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.





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