За неделю, завершившуюся 22 ноября, Россия выпустила по Украине около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Под российскими ударами оказались 20 регионов страны. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности ускорить поставки ракет для систем Patriot.

О масштабах российских атак президент Владимир Зеленский сообщил 22 ноября в Facebook. Он также рассказал о последствиях удара по Димеру в Киевской области, где продолжается поисково-спасательная операция после попадания российского беспилотника в жилой многоэтажный дом.

В результате атаки в пятиэтажном доме частично разрушен подъезд. Спасатели эвакуировали девять человек и потушили пожар. В то же время, по словам президента, под завалами еще могут находиться люди. «Но, к сожалению, под завалами еще могут быть люди: 14 человек не выходят на связь. На месте работают все необходимые службы», — сообщил Зеленский.

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Он поблагодарил спасателей за оперативную работу и отметил, что поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Также президент сообщил о пострадавшем ребенке в Запорожье. Она получила ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по жилым домам.

Россия атаковала 20 регионов за неделю

По словам Зеленского, в течение недели российские войска применили против Украины около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет различных типов.

Президент обратил внимание, что значительная часть ракет была баллистической. Среди них — ракеты северокорейского производства. По его словам, Россия помогает Пхеньяну модернизировать их, чтобы они точнее поражали цели. «На фоне этого особенно сложно понять задержки с поставками противоракетной защиты для Украины», — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал партнеров ускорить поставки ракет для Patriot

Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать защиту от российских ракетных атак. В частности, он призвал США разрешить передачу Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые партнеры уже оплатили в рамках программы PURL.

Эта программа позволяет партнерам финансировать закупку американского вооружения для Украины. По словам Зеленского, она является основным источником поставок противоракетных ракет. «Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для систем «Пэтриот», которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. И также важно продолжать вкладывать средства в программу PURL, которая является нашим главным источником противоракетной обороны. Спасибо всем, кто в этом помогает», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшая поддержка партнеров и своевременные поставки средств противовоздушной обороны имеют решающее значение для защиты украинских городов от российских атак. Об этом Зеленский сообщает в Facebook.

В течение 21 ноября на фронте произошло 131 боевое столкновение между украинскими военными и российскими захватчиками. Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении — там враг 16 раз пытался прорвать оборону. Всего российские войска нанесли 79 авиаударов, сбросили 249 управляемых авиабомб и применили более 7,2 тысячи дронов-камикадзе.

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