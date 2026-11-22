По состоянию на утро 22 ноября из-за российских атак в пяти областях Украины произошли новые отключения электроэнергии. Без электричества частично остались потребители Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областей. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

По данным ведомства, за последние сутки российские войска вновь наносили удары по энергетическим объектам. В результате повреждений часть потребителей в пяти областях осталась без электричества. «За последние сутки Россия вновь атаковала ряд объектов энергетики. В результате к утру без электричества осталась часть потребителей в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в Минэнерго.

Больше всего проблем сейчас в Одесской области. Повторные российские удары значительно затруднили работу ремонтных бригад. По информации министерства, россияне целенаправленно атакуют энергообъекты, от которых зависит электроснабжение региона. Из-за этого значительное количество потребителей до сих пор остается без света. В то же время энергетикам уже удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одессы и прилегающих районов. Это стало возможным благодаря проведенным восстановительным работам. «Обеспечение их стабильной работы остается первоочередной задачей энергетиков», — подчеркнули в Минэнерго.

Параллельно специалисты ищут другие способы подачи электричества. В частности, прорабатывают резервные схемы питания и технические решения, которые помогут постепенно вернуть свет остальным потребителям. В министерстве предупредили, что повреждения энергетических объектов значительны, поэтому на их устранение потребуется время. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение всем потребителям. О последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру сообщили 22 ноября в Министерстве энергетики Украины.

В воскресенье, 22 ноября, в части областей Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Для промышленных предприятий введут ограничения мощности, а для бытовых и других потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до двух с половиной очередей.

В восьми областях на западе Украины ввели жесткие графики отключений электроэнергии. В некоторых местах до конца суток 20 ноября потребители будут иметь свет лишь в течение 3–4 часов. Ограничения связаны с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, в отдельных регионах Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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