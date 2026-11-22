Станом на ранок 22 листопада через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях України. Без електрики частково залишилися споживачі Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Одеської та Харківської областей. Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

За даними відомства, протягом минулої доби російські війська знову били по енергетичних об’єктах. Через пошкодження частина споживачів у п’яти областях залишилася без електрики. «Протягом минулої доби Росія знову атакувала низку об’єктів енергетики. Внаслідок цього на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — повідомили в Міненерго.

Найбільше проблем зараз на Одещині. Повторні російські удари значно ускладнили роботу ремонтних бригад. За інформацією міністерства, росіяни цілеспрямовано атакують енергооб’єкти, від яких залежить електропостачання регіону. Через це значна кількість споживачів досі залишається без світла. Водночас енергетикам уже вдалося частково повернути електрику на об’єкти критичної інфраструктури Одеси та прилеглих районів. Це стало можливим завдяки проведеним відновлювальним роботам. «Забезпечення їх стабільної роботи залишається першочерговим завданням енергетиків», — наголосили в Міненерго.

Паралельно фахівці шукають інші способи подачі електрики. Зокрема, опрацьовують резервні схеми живлення та технічні рішення, які допоможуть поступово повернути світло решті споживачів. У міністерстві попередили, що пошкодження енергетичних об’єктів значні, тому на їх усунення потрібен час. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання всім споживачам. Про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру повідомили 22 листопада в Міністерстві енергетики України.

У неділю, 22 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Для промислових підприємств запровадять обмеження потужності, а для побутових та інших споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до двох з половиною черг.

У восьми областях на заході України запровадили жорсткі графіки відключень електроенергії. Подекуди до кінця доби 20 листопада споживачі матимуть світло лише протягом 3–4 годин. Обмеження пов’язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

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