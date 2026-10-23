W mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji trwa atak na zakład chemiczny „Azot”, należący do spółki akcyjnej „OKH „Uralchim”.

„Azot” to duży kompleks produkcyjny przemysłu chemicznego, położony na terenie o powierzchni około 140 hektarów.

W skład zakładu wchodzi około 90 budynków produkcyjnych.

Informacje na temat skutków ataku, ewentualnych uszkodzeń oraz skali poniesionych strat nie są na razie znane.

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Informację tę podaje kanał Telegramowy Exilenova+.

Przypomnijmy, że ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

Operatorzy dronów z ukraińskiej jednostki „Buława” zaatakowali rosyjską cysternę, która dostarczyła nową partię paliwa na stację benzynową obsługującą transport rosyjskich wojsk. Ukraiński dron trafił ciężarówkę, zanim zdążyła zaparkować na stacji benzynowej.

W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.

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