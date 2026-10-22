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Оператори безпілотників українського підрозділу «Булава» атакували російський бензовоз, який привіз нову партію пального на автозаправну станцію, що забезпечує транспорт російських військових. Український дрон уразив вантажівку ще до того, як вона встигла припаркуватися на АЗС.

На початку ролика, знятого з українського розвідувального безпілотника, показано автозаправну станцію та прилеглу дорогу, якою рухається паливозаправник.

За інформацією українських військових, на цій АЗС заправляються автомобілі російських окупаційних військ. Бензовоз саме доставив чергову партію пального.

Українські оператори дронів дочекалися появи паливозаправника біля станції та завдали удару по транспортному засобу.

На кадрах видно потужний спалах, після якого в районі бензовоза здіймається полум'я. За лічені секунди пожежа посилюється, а над місцем ураження утворюється густий стовп чорного диму.

Розвідувальний безпілотник продовжує фіксувати наслідки атаки. Вогонь охоплює значну частину паливозаправника, а полум'я підіймається на кілька метрів.

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"Палива не буде", — підсумували автори відеозапису.



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