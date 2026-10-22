乌克兰“布拉瓦”分队的无人机操作员袭击了一辆俄罗斯油罐车，该车刚向为俄罗斯军队运输车辆提供燃料的加油站运送了一批新燃料。 这辆油罐车甚至还没来得及停进加油站，就被乌克兰无人机击中。

这段由乌克兰侦察无人机拍摄的视频开头，展示了加油站及油罐车行驶的周边道路。

据乌克兰军方消息，该加油站为俄罗斯占领军的车辆提供加油服务。这辆油罐车刚刚运送了新一批燃油。

乌克兰无人机操作员等待油罐车出现在加油站附近后，对该车辆实施了打击。

画面中可见强烈的闪光，随后油罐车周围腾起熊熊烈火。短短几秒内，火势迅速加剧，袭击地点上空升起一股浓密的黑色烟柱。

侦察无人机继续记录着袭击的后果。大火吞噬了油罐车的大部分车身，火焰窜起数米高。

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“燃料将告罄，”视频制作者总结道。



需要指出的是，10月17日周六凌晨，俄罗斯恐怖主义部队使用弹道导弹、巡航导弹、“卡利布”导弹以及332架攻击型无人机对乌克兰发动了袭击。

10月16日晚，俄罗斯恐怖主义部队使用“班德罗尔”导弹袭击了哈尔科夫。一枚导弹击中了一栋高层住宅楼，造成9人受伤。

10月16日当天，俄罗斯动用300多架各类型攻击型无人机（包括喷气式无人机）以及15枚S-8000型“班德罗尔/丹-T”导弹袭击了乌克兰。

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