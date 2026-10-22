Operatorzy dronów z ukraińskiej jednostki „Buława” zaatakowali rosyjską cysternę, która dostarczyła nową partię paliwa na stację benzynową obsługującą transport rosyjskich sił zbrojnych. Ukraiński dron trafił ciężarówkę, zanim ta zdążyła zaparkować na stacji benzynowej.

Na początku nagrania, zarejestrowanego przez ukraiński dron rozpoznawczy, widać stację benzynową oraz przylegającą do niej drogę, po której porusza się cysterna.

Według informacji ukraińskich sił zbrojnych na tej stacji tankują pojazdy rosyjskich sił okupacyjnych. Cysterna właśnie dostarczyła kolejną partię paliwa.

Ukraińscy operatorzy dronów poczekali na pojawienie się cysterny przy stacji i przeprowadzili atak na pojazd.

Na nagraniu widać potężny błysk, po którym w okolicy cysterny unosi się płomień. W ciągu kilku sekund pożar nasila się, a nad miejscem uderzenia tworzy się gęsty słup czarnego dymu.

Dron rozpoznawczy nadal rejestruje skutki ataku. Ogień ogarnia znaczną część cysterny, a płomienie sięgają kilku metrów wysokości.

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„Nie będzie paliwa” – podsumowali autorzy nagrania.



Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, „Kalibrami” oraz 332 dronami bojowymi.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderole”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

W ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami uderzeniowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 pociskami S-8000 „Banderole/Dan-T”.

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