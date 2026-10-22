Операторы беспилотников украинского подразделения «Булава» атаковали российский бензовоз, который доставил новую партию топлива на автозаправочную станцию, обслуживающую транспорт российских военных. Украинский дрон поразил грузовик ещё до того, как он успел припарковаться на АЗС.

В начале ролика, снятого с украинского разведывательного беспилотника, показана автозаправочная станция и прилегающая дорога, по которой движется бензовоз.

По информации украинских военных, на этой АЗС заправляются автомобили российских оккупационных войск. Бензовоз как раз доставил очередную партию топлива.

Украинские операторы дронов дождались появления бензовоза у станции и нанесли удар по транспортному средству.

На кадрах видна мощная вспышка, после которой в районе бензовоза поднимается пламя. За считанные секунды пожар усиливается, а над местом поражения образуется густой столб черного дыма.

Разведывательный беспилотник продолжает фиксировать последствия атаки. Огонь охватывает значительную часть бензовоза, а пламя поднимается на несколько метров.

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«Топлива не будет», — подытожили авторы видеозаписи.



Напомним, что в ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся на многоэтажный дом, в результате чего пострадали девять человек.

В течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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