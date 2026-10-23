Film: W Rosji zaatakowano kluczowe centrum danych służby podatkowej
23 października celem ataku stało się centrum danych Federalnej Służby Podatkowej Rosji, zlokalizowane w Gorodku w obwodzie niżnogrodzkim. Według wstępnych danych w obiekcie tym przechowywane i przetwarzane są dane z rejestrów państwowych oraz baz podatkowych.
Skutki ataku mogą potencjalnie wpłynąć na działanie szeregu państwowych systemów cyfrowych Federacji Rosyjskiej.
Nie podano na razie informacji na temat skali szkód, ewentualnych zakłóceń w działaniu usług oraz okoliczności ataku.
Źródło: Exilenova+
Przypomnijmy, że w obwodzie permskim w Rosji drony zaatakowały kompleks chemiczny Azot.
W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.
Ponadto ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.