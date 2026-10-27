Росія планує переносити датацентри під землю через українські атаки

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Росія вирішила розміщувати центри обробки даних під землею на тлі українських атак. Такий підхід має захистити цифрову інфраструктуру від ударів, однак подробиці щодо масштабів і термінів реалізації цього задуму не уточнюються.

Міністерство цифрового розвитку Росії затвердило рекомендації із захисту центрів обробки даних від атак безпілотників. Для стратегічно важливих об'єктів пропонують підземне розміщення, посилення конструкцій та системи радіоелектронної боротьби.

Згідно з документом, російська влада планує запровадити комплексну систему захисту датацентрів – від фізичного укріплення будівель до резервного зберігання даних і координації з силовими структурами. Рекомендації поширюються на об'єкти незалежно від форми власності та оператора.

Для найважливіших центрів обробки даних розглядають можливість будівництва під землею або в захищених спорудах. Також пропонують зменшувати помітність об'єктів із повітря, встановлювати антидронові загородження та використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу приділяють стійкості інженерної інфраструктури. Конструкції мають захищати серверні приміщення, системи охолодження та електропостачання від ударної хвилі й уламків. Для критично важливих сервісів передбачають резервування даних, щоб зменшити ризик тривалих перебоїв у роботі цифрових платформ.

Рекомендації також передбачають взаємодію операторів датацентрів із міністерством оборони Росії, Росгвардією, Міністерством надзвичайних ситуацій та екстреними службами.

У документі центри обробки даних поділили на три категорії залежно від їхнього значення для держави та економіки:

К1 – стратегічні об'єкти, пошкодження яких може порушити виконання ключових державних функцій.

К2 – центри регіонального або галузевого значення, від яких залежить робота важливих економічних і соціальних систем.

К3 – корпоративні датацентри, пошкодження яких завдасть значних збитків окремим компаніям, але не спричинить масштабних наслідків для держави.

Для кожної категорії передбачені окремі критерії захищеності. Зокрема, вони стосуються способу розміщення об'єкта, фізичного укріплення та резервування цифрової інфраструктури.

Водночас реалізація нових заходів може збільшити витрати операторів. Представники російського IT-ринку прогнозують, що додаткові витрати на захист датацентрів можуть призвести до зростання тарифів провайдерів приблизно на 10%.

Нагадаємо, у Росії був атакований ключовий дата-центр податкової служби.

До цього в окупованому Донецьку атакували датацентр, пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру.

Також у Петербурзі дрони атакували нафтові об’єкти, склад Ozon і датацентр VK.

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