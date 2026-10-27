Россия планирует перенести дата-центры под землю из-за украинских атак

Россия решила размещать центры обработки данных под землей на фоне украинских атак. Такой подход призван защитить цифровую инфраструктуру от ударов, однако подробности о масштабах и сроках реализации этого замысла не уточняются.

Министерство цифрового развития России утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от атак беспилотников. Для стратегически важных объектов предлагается подземное размещение, усиление конструкций и системы радиоэлектронной борьбы.

Согласно документу, российские власти планируют внедрить комплексную систему защиты датацентров — от физического укрепления зданий до резервного хранения данных и координации с силовыми структурами. Рекомендации распространяются на объекты независимо от формы собственности и оператора.

Для наиболее важных центров обработки данных рассматривается возможность строительства под землей или в защищенных сооружениях. Также предлагается снижать заметность объектов с воздуха, устанавливать антидроновые заграждения и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделяется устойчивости инженерной инфраструктуры. Конструкции должны защищать серверные помещения, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и обломков. Для критически важных сервисов предусматривается резервирование данных, чтобы снизить риск длительных перебоев в работе цифровых платформ.

Рекомендации также предусматривают взаимодействие операторов датацентров с Министерством обороны России, Росгвардией, Министерством чрезвычайных ситуаций и экстренными службами.

В документе центры обработки данных разделены на три категории в зависимости от их значения для государства и экономики:

К1 — стратегические объекты, повреждение которых может нарушить выполнение ключевых государственных функций.

К2 — центры регионального или отраслевого значения, от которых зависит работа важных экономических и социальных систем.

К3 — корпоративные датацентры, повреждение которых нанесет значительный ущерб отдельным компаниям, но не повлечет за собой масштабных последствий для государства.

Для каждой категории предусмотрены отдельные критерии защищенности. В частности, они касаются способа размещения объекта, физического укрепления и резервирования цифровой инфраструктуры.

В то же время реализация новых мер может увеличить расходы операторов. Представители российского IT-рынка прогнозируют, что дополнительные расходы на защиту дата-центров могут привести к росту тарифов провайдеров примерно на 10%.

Напомним, в России был атакован ключевой дата-центр налоговой службы.

До этого в оккупированном Донецке атаковали дата-центр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура.

Также в Петербурге дроны атаковали нефтяные объекты, склад Ozon и дата-центр VK.

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