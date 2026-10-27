Rosja planuje przenieść centra danych pod ziemię z powodu ataków ze strony Ukrainy

W obliczu ataków ze strony Ukrainy Rosja postanowiła umieszczać centra przetwarzania danych pod ziemią. Takie podejście ma na celu ochronę infrastruktury cyfrowej przed atakami, jednak nie podano szczegółów dotyczących skali i terminów realizacji tego planu.

Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego zatwierdziło zalecenia dotyczące ochrony centrów przetwarzania danych przed atakami dronów. W przypadku obiektów o znaczeniu strategicznym proponuje się umieszczenie ich pod ziemią, wzmocnienie konstrukcji oraz zastosowanie systemów zwalczania radiowo-elektronicznego.

Zgodnie z dokumentem władze rosyjskie planują wdrożyć kompleksowy system ochrony centrów danych – od fizycznego wzmocnienia budynków po tworzenie kopii zapasowych danych i koordynację działań z organami bezpieczeństwa. Zalecenia dotyczą obiektów niezależnie od formy własności i operatora.

W przypadku najważniejszych centrów przetwarzania danych rozważa się możliwość budowy pod ziemią lub w zabezpieczonych obiektach. Proponuje się również zmniejszenie widoczności obiektów z powietrza, instalowanie barier przeciwdronowych oraz stosowanie środków walki radioelektronicznej.

Szczególną uwagę poświęca się odporności infrastruktury inżynieryjnej. Konstrukcje powinny chronić pomieszczenia serwerowe, systemy chłodzenia i zasilania przed falą uderzeniową i odłamkami. W przypadku usług o krytycznym znaczeniu przewiduje się tworzenie kopii zapasowych danych, aby zmniejszyć ryzyko długotrwałych przerw w działaniu platform cyfrowych.

Zalecenia przewidują również współpracę operatorów centrów danych z Ministerstwem Obrony Rosji, Rosgwardią, Ministerstwem Sytuacji Nadzwyczajnych oraz służbami ratowniczymi.

W dokumencie centra przetwarzania danych podzielono na trzy kategorie w zależności od ich znaczenia dla państwa i gospodarki:

K1 – obiekty strategiczne, których uszkodzenie może zakłócić realizację kluczowych funkcji państwowych.

K2 – centra o znaczeniu regionalnym lub branżowym, od których zależy funkcjonowanie ważnych systemów gospodarczych i społecznych.

K3 – korporacyjne centra danych, których uszkodzenie spowoduje znaczne straty dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale nie będzie miało poważnych konsekwencji dla państwa.

Dla każdej kategorii przewidziano odrębne kryteria bezpieczeństwa. Dotyczą one w szczególności sposobu lokalizacji obiektu, fizycznego wzmocnienia oraz tworzenia rezerw infrastruktury cyfrowej.

Jednocześnie wdrożenie nowych środków może zwiększyć koszty operatorów. Przedstawiciele rosyjskiego rynku IT przewidują, że dodatkowe wydatki na ochronę centrów danych mogą doprowadzić do wzrostu taryf dostawców usług internetowych o około 10%.

Przypomnijmy, że w Rosji zaatakowano kluczowe centrum danych służby podatkowej.

Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, a infrastruktura telekomunikacyjna uległa uszkodzeniu.

Również w Sankt Petersburgu drony zaatakowały obiekty naftowe, magazyn Ozon oraz centrum danych VK.

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