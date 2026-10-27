由于乌克兰的袭击，俄罗斯计划将数据中心迁至地下

鉴于乌克兰的袭击，俄罗斯决定将数据中心建在地下。此举旨在保护数字基础设施免受打击，但关于该计划的规模和实施时间表的具体细节尚未明确。

俄罗斯数字发展部已批准了关于保护数据中心免受无人机攻击的建议。对于具有战略重要性的设施，建议采取地下部署、加强建筑结构以及部署电子对抗系统等措施。

根据该文件，俄罗斯当局计划建立一套全面的数据中心防护体系——从建筑物的物理加固到数据备份存储，以及与安全部门的协调。这些建议适用于所有数据中心，无论其所有权形式和运营商如何。

对于最重要的数据处理中心，正在考虑在地下或防护设施内进行建设。此外，还建议降低设施从空中被发现的可能性，安装反无人机屏障并使用电子战手段。

工程基础设施的韧性受到特别重视。建筑结构应保护服务器机房、冷却系统和供电系统免受冲击波和碎片的影响。 针对关键服务，建议实施数据备份，以降低数字平台长期中断的风险。

建议还要求数据中心运营商与俄罗斯国防部、俄罗斯国民卫队、紧急情况部及应急服务部门保持协作。

该文件根据数据中心对国家及经济的重要性，将其分为三类：

K1——战略设施，其受损可能导致关键国家职能无法履行。

K2——具有区域或行业重要性的中心，重要经济和社会系统的运行依赖于这些中心。

K3——企业级数据中心，其受损将给个别公司造成重大损失，但不会对国家造成大规模影响。

每类设施均设有相应的防护标准。具体而言，这些标准涉及设施的选址方式、物理加固措施以及数字基础设施的冗余配置。

与此同时，新措施的实施可能会增加运营商的成本。俄罗斯IT市场的代表预测，用于保护数据中心的额外支出可能会导致服务提供商的资费上涨约10%。

需要指出的是，俄罗斯税务部门的一个关键数据中心此前曾遭到攻击。

此前，在被占领的顿涅茨克，一座数据中心遭到袭击，电信基础设施遭到破坏。

此外，在圣彼得堡，无人机还袭击了石油设施、Ozon仓库和VK数据中心。

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