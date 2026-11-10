W wyniku udanych ataków dronów na infrastrukturę cyfrową Federacji Rosyjskiej w październiku rosyjskie firmy zaczęły aktywnie poszukiwać rezerwowych mocy obliczeniowych w zagranicznych centrach danych. Głównymi kierunkami dla tworzenia kopii zapasowych i przenoszenia danych stały się Kazachstan i Białoruś.

Główną przyczyną masowego popytu ze strony przedsiębiorstw na hosting zagraniczny było wysokie ryzyko ponownych ataków i długotrwałych awarii rosyjskich serwerów. W październiku atakom padły ofiarą centra danych „Yandex”, VK, Sberbanku oraz Federalnej Służby Podatkowej RF w sześciu obwodach: włodzimierskim, kałuskim, leningradzkim, niżnogrodzkim, riazańskim i saratowskim.

Sytuację komplikuje niedobór krajowych zasobów obliczeniowych — moce obliczeniowe w chmurze w Federacji Rosyjskiej są obciążone prawie w 90%, a w Moskwie pozostało jedynie około 50 MW wolnych mocy, co nie wystarcza do redystrybucji obciążenia.

Źródło: Gazeta „Kommersant”.

W obliczu ataków ze strony Ukrainy Rosja postanowiła umieszczać centra przetwarzania danych pod ziemią. Takie podejście ma chronić infrastrukturę cyfrową przed atakami, jednak szczegóły dotyczące skali i terminów realizacji tego planu nie zostały sprecyzowane.

Przypomnijmy, że w Rosji zaatakowano kluczowe centrum danych służby podatkowej.

Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, a infrastruktura telekomunikacyjna została uszkodzona.

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